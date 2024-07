La OMS sigue considerando que el riesgo de contagio de gripe aviar es "bajo", pero advierte de la poca vigilancia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha asegurado que, por el momento, "no se ha notificado ninguna transmisión de gripe aviar entre personas", por lo que la OMS "sigue considerando que el riesgo de contagio para el público general es bajo", pero ha advertido de que la capacidad para vigilar es "limitada" debido a la escasa vigilancia del virus a nivel mundial.

Así lo ha señalado el doctor Tedros durante la rueda de prensa celebrada este jueves tras notificar Estados Unidos un cuarto caso humano de contagio por gripe aviar H5N1 tras el contacto con vacas lecheras, y la notificación de dos casos en niños en Camboya que estuvieron en contacto con pollos enfermos o muertos.

"Sin embargo, nuestra capacidad para evaluar y gestionar ese riesgo se ve comprometida por la limitada vigilancia de los virus de la gripe en los animales a nivel mundial", ha apuntado.

Con respecto a si el virus puede transmitirse a través de otros nuevos animales que no sean las vacas o gallinas, la directora del departamento de Prevención y Preparación ante Epidemias y Pandemias (EPP) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Van Kerkhove, ha apuntado que aún se necesita "comprender mejor el alcance de la circulación en el ganado lechero antes de poder decir si se puede expulsar con más especies infectadas".

"Los últimos datos que tengo son 145 rebaños en 12 estados de Estados Unidos infectados. Creo que esto solo va a continuar, dado que hemos visto una propagación expansiva no solo en EEUU, sino en todo el mundo, estamos trabajando con la FAO y con la WOHA para tener una mejor vigilancia a nivel mundial para entender realmente el alcance dentro del ganado lechero en todo el mundo, ya que tenemos una epizootia tan masiva en las aves silvestres y en las propias aves de corral. Creo que es una cuestión complicada. Eso no significa que no pueda ocurrir", ha explicado Van Kerkhove.

Ahora, según han explicado los expertos, la preocupación de la OMS se centra en las personas que "están ocupacionalmente expuestas a este ganado lechero, a las aves silvestres, a las aves de corral, a los animales infectados, para asegurarse de que tienen y utilizan equipos de protección individual". "Sabemos que eso es un reto en muchos tipos diferentes de zonas climáticas y que reciban las pruebas adecuadas y la atención que necesitan", ha añadido Van Kerkhove.

Europa Press