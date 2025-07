La Once dedica el cupón de este sábado al Día de los Abuelos: “Sois nuestro ejemplo”

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La ONCE ha lanzado un cupón dedicado al Día de los Abuelos, que se celebra este sábado 26 de julio, bajo el lema "sois nuestro ejemplo" y junto a un dibujo de varias personas mayores bailando. En concreto, 5,5 millones de cupones homenajearán este sábado a este sector de la población, abuelos y abuelas que, según destaca la ONCE, "son un referente en las familias, además de ser un apoyo para muchas de ellas". La ONCE destaca su "ejemplo" y su "implicación en el cuidado de nietos y nietas", así como "su vínculo con los más pequeños a los que ofrecen consejos basados en su larga experiencia". "Abuelos y abuelas son transmisores de valores y enseñanzas a las nuevas generaciones para enfrentar las adversidades y dificultades de la vida", subraya. En los países de cultura cristiana se ha elegido el 26 de julio, porque en esta fecha se conmemora a San Joaquín y a Santa Ana, abuelos de Jesús. En España, este día comenzó a celebrarse desde 1998, cuando la ONG Mensajeros de la Paz promovió esta festividad. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón; y premios de 2000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización.