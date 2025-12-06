La ONG Remar entregó en 2024 más de 10.000 juguetes, ropa, material escolar y mochilas a menores vulnerables.

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La ONG Remar ha entregado durante el año 2024 más de 10.000 artículos, entre juguetes, ropa, material escolar y mochilas, gracias a la solidaridad de empresas y particulares, con lo que llevaron "ilusión y esperanza" a miles de menores que atraviesan "momentos difíciles", según ha dado a conocer la organización.

La ONG manifiesta su deseo de que, con la llegada de la Navidad, ningún niño se quede sin un juguete, para lo cual piden colaboración y apoyo a empresas y organizaciones, que pueden aportar a través de la donación de juguetes nuevos o en buen estado, así como mediante la difusión de la campaña entre sus empleados o clientes y facilitando un espacio para la recogida de donaciones.

Asimismo, las entregas se realizarán en los diferentes puntos de ayuda y hogares de Remar en toda España durante los días previos a Navidad y Reyes. Además, todas las colaboraciones reciben un Certificado de Donación con ventajas fiscales y los colaboradores reciben de parte de la ONG un reporte fotográfico de la entrega, como muestra de transparencia y agradecimiento.

Remar atiende en la actualidad a más de 6.000 niños en 70 países, a los que se ofrece atención integral —material, educativa y afectiva— en los hogares de acogida y programas sociales de la ONG.