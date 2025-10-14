La ONU advierte de que hay más niños haitianos bajo fuego cruzado por el reclutamiento de bandas

Por Sarah Morland

14 oct (Reuters) - El creciente reclutamiento de niños por parte de las bandas haitianas hace inevitable que los menores queden atrapados en el fuego cruzado, dijo el martes un funcionario de la ONU, que prometió formar al personal armado que se despliegue como parte de una fuerza de reciente creación.

Este año ha habido un aumento en el reclutamiento de menores por parte de las bandas, a las que se han unido niños de tan sólo 10 años, y es probable que representen hasta la mitad de todos los miembros de las bandas, dijo Roberto Benes, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, en una rueda de prensa.

El conflicto entre las bandas haitianas, fuertemente armadas y ahora agrupadas en torno a una única alianza, y las fuerzas de seguridad ha recrudecido durante años.

En 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU encomendó a una fuerza dirigida por Kenia que ayudara a la policía a restablecer el orden, pero por la escasez de suministros y de personal, tuvo dificultades para frenar los avances de las bandas. El mes pasado, el Consejo votó a favor de reestructurar la fuerza.

El nuevo modelo, la Fuerza de Supresión de Pandillas, también depende de importantes contribuciones voluntarias que aún no se han materializado.

"Tenemos todos los mecanismos en marcha para garantizar que quien vaya a recibir el mandato sobre el terreno de llevar a cabo activamente esta operación reciba la formación adecuada", dijo Benes sobre la fuerza.

Unicef dijo la semana pasada que había verificado cientos de casos de reclutamiento, con niños de corta edad obligados a portar armas o servir de vigías. Las niñas, en particular, corren el riesgo de sufrir violencia sexual.

Uno de cada cuatro niños haitianos no va a la escuela, a menudo porque los edificios son inaccesibles, están ocupados o porque sus familias se han visto obligadas a trasladarse debido a la violencia, añadió Benes. Hay 680.000 desplazados, casi el doble que hace un año, agregó. (Reporte de Sarah Morland; edición en español de Javier López de Lérida)