La ONU advierte de "tendencias preocupantes" que amenazan los derechos humanos y el orden mundial

GINEBRA, 8 sep (Reuters) - El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió el lunes de que "tendencias preocupantes", como la glorificación de la violencia y la retirada de algunos Estados del sistema multilateral, están socavando los derechos humanos y el orden internacional en todo el mundo.

"Las normas de la guerra están siendo destrozadas, sin que prácticamente haya rendición de cuentas", afirmó Volker Turk, que dirige la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su discurso de apertura de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Turk condenó las violaciones generalizadas en la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, así como los conflictos en Sudán, Myanmar, la República Democrática del Congo y Gaza. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Miranda Murray; editado en español por Irene Martínez)