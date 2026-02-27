La ONU advierte que más iraníes se enfrentan a la pena de muerte por las protestas

Por Emma Farge

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el viernes una moratoria inmediata del uso de la pena de muerte en Irán, y advirtió que decenas de personas más corren el riesgo de ser ejecutadas después de que esta semana se dictara la primera sentencia de muerte relacionada con las protestas masivas de enero.

"Me horrorizan las noticias de que al menos ocho personas, entre ellas dos menores, han sido condenadas a muerte en relación con las protestas", dijo Turk en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y añadió que otras 30 personas parecen correr el riesgo de recibir la misma sentencia.

Un tribunal revolucionario de Teherán dictó una sentencia de muerte contra un iraní acusado de "enemistad contra Dios" que, de confirmarse, sería la primera sentencia de este tipo relacionada con las protestas masivas de enero, según una fuente cercana a la familia del hombre.

Grupos de derechos humanos dicen que miles de personas murieron en la represión de las protestas, los peores disturbios internos en Irán desde la época de la Revolución Islámica de 1979. Durante los disturbios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán de que podría ordenar una acción militar si se llevaban a cabo las ejecuciones.

"Estoy muy alarmado por la posibilidad de una escalada militar regional y su impacto en la población civil, y espero que prevalezca la voz de la razón", dijo Turk en el mismo discurso.

Las conversaciones celebradas el jueves en Ginebra entre Estados Unidos e Irán lograron avances en relación con el programa nuclear de Teherán, según dijo el mediador Omán, pero no hubo indicios de un avance decisivo que pudiera evitar posibles ataques estadounidenses en un escenario de acumulación masiva de fuerzas militares. (Información de Emma Farge, edición de Friederike Heine y Kirsti Knolle, edición en español de Paula Villalba)