La ONU advierte sobre un difícil invierno para los refugiados

Naciones Unidas advirtió el martes que no podrá ofrecer este año una protección suficiente a los refugiados y a las personas desplazadas que pronto enfrentarán el invierno en el hemisferio norte.

La ACNUR, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, registró una baja drástica en sus financiamientos gubernamentales y trata de recolectar al menos US$35 millones de donaciones del público para ayudar a los refugiados sirios, afganos y ucranianos a cruzar los meses más fríos del año, anunció en un comunicado.

La agencia declaró que millones de refugiados y personas desplazadas al interior de sus propios países, inclusive los refugiados que regresan, enfrentarán un duro invierno en un contexto de ayuda humanitaria declinante.

"Las familias tendrán que sufrir temperaturas glaciales sin elementos garantizados: techo decente, buen aislamiento, calefacción, cobijas, prendas adecuadas o medicamentos", advierte en un comunicado Dominique Hyde, jefe de relaciones exteriores de la ACNUR.

Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos, que tradicionalmente era el mayor donante mundial, bajó drásticamente su ayuda exterior.

Antes, Estados Unidos financiaba más del 40% del presupuesto de la ACNUR, y otros grandes países donantes redujeron sus contribuciones, lo que afecta considerablemente las finanzas de la agencia.

La ACNUR subrayó que es crucial que los donadores privados intervengan, para que el organismo pueda "ayudar a reparar casas bombardeadas, aislar habitaciones, suministrar calor y cobijas a niños y personas mayores, y financiar la compra de medicinas y comida caliente", subrayó.

