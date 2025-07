La ONU alerta de que junio fue el mes más mortífero en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha alertado este jueves de que durante el mes de junio se ha registrado el mayor número de víctimas civiles mensuales desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La Misión de Observación de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Ucrania (HRMMU, por sus siglas en inglés) ha confirmado 232 muertos y 1343 heridos, confirmando la "tendencia al empeoramiento de este año", con 6754 civiles muertos o heridos en el primer semestre del año, lo que supone un "marcado" aumento del 54% con respecto al mismo periodo de 2024. Durante el mes pasado, Moscú "lanzó diez veces más ataques con misiles" contra Ucrania que en junio de 2024. "Prácticamente ninguna región de Ucrania se salvó, independientemente de su distancia a la línea de frente. Hubo civiles muertos o heridos en 16 regiones del país y en la capital, Kiev", ha detallado. No obstante, "mientras Ucrania se recuperaba de los ataques de junio, julio no ha traído consigo un respiro, con numerosas ciudades ucranianas sometidas a repetidas oleadas de ataques con misiles y drones". "El uso por parte de la Federación Rusa de potentes misiles de largo alcance y drones contra zonas urbanas, el mayor poder destructivo de estas municiones y el creciente número de ataques son factores clave del aumento de víctimas", ha indicado. "Los civiles de toda Ucrania se enfrentan a niveles de sufrimiento que no hemos visto en más de tres años. El aumento de los ataques con misiles de largo alcance y drones en todo el país ha provocado aún más muerte y destrucción a los civiles que se encuentran lejos del frente", ha señalado la directora de HRMMU, Danielle Bell. Así, ha explicado que "los niños pasan muchas noches sin dormir, resguardados en pasillos, sótanos y baños, tapándose los oídos ante el sonido de sirenas y explosiones". "Estas experiencias dejan cicatrices duraderas", ha asegurado, antes de agregar que "la gente suele pasar horas refugándose durante ataques a gran escala, solo para salir y encontrar sus hogares o negocios dañados o destruidos". Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa el 24 de febrero de 2022, la misión de la ONU ha documentado la muerte de al menos 13.580 civiles, incluidos 716 niños, y 34.115 civiles heridos, incluidos 2173 niños.