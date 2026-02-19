La ONU apunta a posible genocidio de paramilitares sudaneses en El Fasher

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 19 feb (Reuters) -

Los asesinatos en masa de comunidades no árabes cuando el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido capturó la ciudad sudanesa de El Fasher presentan características que apuntan a un genocidio, según un nuevo informe publicado el jueves por una investigación independiente de la ONU.

A finales de octubre del año pasado, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) tomaron la ciudad, que había sido el último bastión de las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF, por sus siglas en inglés) en la región de Darfur, al oeste del país, y miles de personas fueron asesinadas y violadas durante tres días de horror, según la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Sudán.

Estos incidentes se produjeron tras un asedio de 18 meses en el que las RSF impusieron condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de las comunidades no árabes, en particular los zaghawa y los fur, según el informe.

La misión de la ONU dijo haber encontrado pruebas de que las RSF llevaron a cabo una serie de ataques coordinados y repetidos contra personas por motivos de origen étnico, género y afiliación política percibida, incluyendo asesinatos en masa, violaciones y torturas, así como la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, elementos fundamentales del delito de genocidio según el derecho internacional.

El borrador final del informe se compartió con el Gobierno de Sudán, pero no se recibió ninguna respuesta, mientras que las RSF no respondieron a la solicitud de la misión de la ONU de reunirse con sus dirigentes, según el informe. Las RSF y las SAF no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

En el pasado, las RSF han negado tales abusos, y han afirmado que los relatos han sido inventados por sus enemigos y lanzando acusaciones contra ellos.

"La magnitud, la coordinación y el respaldo público de la operación por parte de los altos mandos de las RSF demuestran que los crímenes cometidos en El Fasher y sus alrededores no fueron excesos aleatorios de la guerra", dijo Mohamad Chande Othman, presidente de la Misión de Investigación sobre Sudán.

"Formaban parte de una operación planificada y organizada que presenta las características definitorias del genocidio", añadió.

Antes de su toma, la población de El Fasher estaba compuesta principalmente por zaghawa, una comunidad no árabe, mientras que los campamentos de desplazados de la zona estaban formados por la comunidad fur, así como por berti, masalit y tama, según el informe.

"RETÓRICA EXTERMINATORIA"

"Los supervivientes describen amenazas explícitas de 'limpiar' la ciudad", dice el informe. Además de atacar los campamentos de desplazados, las cocinas comunitarias y los centros médicos con drones y armas pesadas, las RSF también llevaron a cabo asesinatos, saqueos, palizas y violencia sexual en El Fasher, según el informe.

La "retórica exterminadora" de las RSF y otras violaciones indicaban su intención de destruir total o parcialmente a las comunidades zaghawa y fur, según el informe.

"Los testigos oyeron a las RSF decir: '¿Hay algún zaghawa entre vosotros? Si encontramos a algún zaghawa, los mataremos a todos'", señala el informe.

Los supervivientes relataron ejecuciones a quemarropa de civiles, así como cadáveres de hombres, mujeres y niños que llenaban las carreteras, según el informe.

Las mujeres y niñas de entre 7 y 70 años de comunidades no árabes, en particular las zaghawa, fueron violadas y sometidas a otros actos de violencia sexual, como azotes y desnudez forzada, según el informe.

La misión de la ONU recibió el mandato de los miembros del Consejo de Derechos Humanos en noviembre para investigar urgentemente las recientes violaciones y abusos del derecho internacional en El Fasher y sus alrededores. (Información de Olivia Le Poidevin; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)