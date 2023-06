La ONU asegura que los países en desarrollo se han beneficiado del acuerdo para exportar grano de Ucrania

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha asegurado que los países en vías de desarrollo que dependen "inmensamente" de la importación de alimentos se han beneficiado del acuerdo para exportar grano de Ucrania.

"Estamos en contacto constante no solo con las partes del acuerdo, sino también con todos aquellos que se han beneficiado de él. Y creo que los países en desarrollo, que dependen inmensamente de las importaciones de alimentos, se han beneficiado debido a la caída de los precios globales que vimos", ha declarado Dujarric en una rueda prensa.

Dujarric ha añadido que "cualquier ayuda que se brinde a los más necesitados es algo positivo", en referencia a los "cereales gratuitos" ofrecidos por Rusia.

Las autoridades de Rusia y Ucrania alcanzaron a mediados de julio del año pasado un acuerdo --con la mediación de Turquía y la ONU-- para la exportación de cereales y otros productos agrícolas a través de puertos ucranianos y cruzando aguas del mar Negro.

Tras varias prórrogas, Moscú ha advertido de que el pacto no se prorrogará más allá del 17 de julio si por esa fecha no se han subsanado algunos fallos del acuerdo, que consideran beneficia más a Ucrania pues los productos rusos no están siendo transportados.

Además, según datos de las autoridades rusas, tan solo el tres por ciento de los cargamentos de cereales que han zarpado de puertos ucranianos desde julio de 2022 han acabado finalmente en aquellos países "más pobres".

Europa Press