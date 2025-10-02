La ONU asegura que su prioridad es evitar "cualquier" daño a los integrantes de la flotilla

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Naciones Unidas ha asegurado este jueves que su prioridad es evitar "cualquier daño" a los integrantes detenidos de la Global Sumud Flotilla y espera que sean tratados "de manera justa" después de que decenas de buques fueran interceptados por el Ejército de Israel en aguas internacionales de camino a la Franja de Gaza.

"Nuestra prioridad es evitar cualquier daño a quienes se encontraban a bordo de los buques y esperamos que sean tratados de manera justa y con respeto a sus derechos y su dignidad", ha señalado el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, en una rueda de prensa celebrada en Nueva York.

En este sentido, ha resaltado que la ONU apoya "todos los esfuerzos para brindar ayuda humanitaria a la población de Gaza".

"Somos conscientes de las preocupaciones de seguridad que se han planteado, pero queremos asegurarnos de que todos los civiles reciban un trato justo", ha reiterado.

Preguntado en reiteradas ocasiones por una posible violación de las leyes marítimas, específicamente por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Haq ha resaltado que "todos los países" deben respetar dichas normas internacionales.

El Ministerio de Exteriores israelí ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército sobre Gaza y ha confirmado la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa.

"La provocación ha terminado", ha zanjado.