La ONU confirmó el deceso de 103 civiles en Líbano desde el cese el fuego

Naciones Unidas anunció este miércoles que confirmó la muerte de 103 civiles en Líbano desde que se pactó una tregua con Israel en noviembre de 2024 y exigió el cese inmediato de las hostilidades.

"Constatamos aún hoy consecuencias devastadoras de bombardeos aéreos y ataques de drones contra zonas residenciales y cerca de las fuerzas de paz de la ONU, en el sur" del país, declaró en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El Alto Comisionado dijo que confirmó la muerte de 103 civiles entre noviembre de 2024 y finales de septiembre en territorio libanés. En cambio, no se reportó ningún deceso en Israel debido a disparos de proyectiles desde Líbano desde que se estableció la tregua.

Israel ha continuado bombardeando Líbano casi a diario, afirmando apuntar contra milicianos o contra instalaciones de Hezbolá, pese a la tregua pactada en noviembre de 2024 que supuestamente debía poner fin a más de un año de enfrentamientos, incluidos dos meses de guerra abierta.

El movimiento proiraní había abierto un frente contra Israel en apoyo a Hamás, en guerra con el ejército israelí en la Franja de Gaza a raíz del ataque que sus comandos llevaron a cabo en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

Asimismo, Türk pidió redoblar esfuerzos para lograr una tregua duradera y recordó que, a causa de los enfrentamientos, más de 80.000 personas continúan como desplazadas en Líbano y 30.000 en el norte de Israel.

