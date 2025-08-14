La ONU critica la ley de amnistía en Perú, un “retroceso” en la búsqueda de justicia
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se dijo el jueves...
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se dijo el jueves "consternado" por la ley promulgada en Perú que amnistía a militares y policías procesados por el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000, un "retroceso" en la búsqueda de justicia.
"Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", declaró el Alto Comisionado. "Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato", agregó.
