LA NACION

La ONU critica la ley de amnistía en Perú, un “retroceso” en la búsqueda de justicia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se dijo el jueves...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La ONU critica la ley de amnistía en Perú, un “retroceso” en la búsqueda de justicia
La ONU critica la ley de amnistía en Perú, un “retroceso” en la búsqueda de justicia

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se dijo el jueves "consternado" por la ley promulgada en Perú que amnistía a militares y policías procesados por el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000, un "retroceso" en la búsqueda de justicia.

"Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", declaró el Alto Comisionado. "Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato", agregó.

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. Por qué se celebra hoy el Día del Zurdo
    2

    Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy y frases para enviar

  3. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    3

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  4. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    4

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

Cargando banners ...