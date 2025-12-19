La ONU critica las últimas sanciones de EE. UU. contra jueces de la CPI

La ONU criticó el viernes a Washington por intensificar las "represalias" contra las instituciones internacionales, después de que la administración Trump impusiera sanciones a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por una investigación sobre Israel.

Los jueces sancionados por Estados Unidos el jueves, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, habían votado a principios de esta semana a favor de rechazar un recurso de Israel contra una investigación por crímenes de guerra en Gaza.

Estados Unidos ya había sancionado a nueve jueces y fiscales de la CPI por sus investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra israelíes.

"El anuncio de ayer de sanciones estadounidenses contra otros dos jueces [de la CPI] [...] representa una nueva intensificación de las represalias contra las instituciones internacionales", declaró la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el viernes.

Las sanciones de Estados Unidos están relacionadas con la decisión de la CPI, en noviembre de 2024, de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó en un comunicado el jueves que los jueces recién sancionados habían votado a principios de esta semana a favor de mantener esas órdenes.

"Este tipo de ataques contra jueces, fiscales y expertos de la ONU va en contra del Estado de derecho y la administración de justicia", declaró el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.