La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentra respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja. La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentra en la fase 5 de la clasificación. Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años.