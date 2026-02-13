La ONU defiende de las críticas a la experta en derechos palestinos Francesca Albanese

GINEBRA, Suiza, 13 feb (Reuters) - Una portavoz de derechos humanos de la ONU dijo el viernes que estaba muy preocupada por los ataques contra expertos independientes de la entidad, después de que varios gobiernos europeos criticaron a la relatora especial de la organización para Palestina, Francesca Albanese.

Esto ocurre tras la condena por parte de Alemania, Francia e Italia esta semana a supuestas críticas de Albanese a Israel, que la abogada italiana niega haber hecho.

"Estamos muy preocupados. Nos preocupa que los funcionarios de la ONU, los expertos independientes y los funcionarios judiciales sean objeto cada vez más de ataques personales, amenazas y desinformación que distraen la atención de los graves problemas de derechos humanos", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra cuando se le preguntó por las declaraciones de los gobiernos europeos.

Los expertos de la ONU son designados por el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, para supervisar y documentar crisis específicas de derechos humanos, pero son independientes de la propia organización.

La República Checa la citó en X por haber calificado a Israel de "enemigo común de la humanidad" y pidió su dimisión.

La transcripción de sus declaraciones en Doha el 7 de febrero, a la que ha tenido acceso Reuters, no presentaba a Israel de esta manera, aunque ella ha criticado constantemente al país en el pasado por el conflicto de Gaza.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo el jueves que Albanese era "insostenible en su cargo", mientras que el canciller francés, Jean-Noel Barrot, la acusó de realizar "comentarios indignantes y reprensibles" contra Israel.

Albanese dijo durante la noche en X: "tres gobiernos europeos me acusan, basándose en declaraciones que nunca he hecho, con una virulencia y convicción que NUNCA han utilizado contra aquellos que han asesinado a más de 20.000 niños en 858 días".

La abogada citó cifras del Ministerio de Salud palestino, que sitúa el número total de muertos en la guerra de Gaza en más de 72.000.

El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones a Albanese, después de que escribió cartas a empresas estadounidenses alegando que contribuían a graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel en Gaza y Cisjordania.

No hay precedentes de destitución de un relator especial durante su mandato, aunque diplomáticos dijeron que los estados que integran el consejo, compuesto por 47 miembros, podrían, en teoría, presentar una moción para hacerlo.

Sin embargo, sostuvieron que el fuerte apoyo a los derechos de los palestinos dentro del organismo hace que sea poco probable que una moción sea aprobada. (Reporte de Emma Farge, contribución de Olivia Le Poidevin en Ginebra y Alan Charlish en Varsovia; edición en español de Javier López de Lérida)