La ONU denuncia "apartheid" israelí y la "asfixia" de los derechos de los palestinos

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó este miércoles que la discriminación y segregación de los palestinos en Cisjordania por parte de Israel se intensifica y crea una especie de "sistema de apartheid".

"Hay una asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania", declaró Volker Türk, jefe del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado que incluye un informe de su agencia. Türk consideró que esta situación condujo a una "forma particularmente grave de discriminación y segregación raciales, que se asemeja al tipo de sistema de apartheid que hemos visto antes".