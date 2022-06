La ONU denuncia la desaparición de menores en zonas de Ucrania ocupadas por las tropas rusas

La Comisi贸n Internacional Independiente de Investigaci贸n sobre Ucrania ha denunciado este mi茅rcoles la desaparici贸n de menores en territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas desde que comenz贸 la guerra de Ucrania.

Los datos recabados por la comisi贸n, que tiene mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indican que muchos de los ni帽os que han sido trasladados a instituciones en zonas ocupadas por Rusia se encuentran actualmente en paradero desconocido.

En este sentido, Jasminka Dzumhur, miembro de la comisi贸n, ha se帽alado que es necesario "investigar todas las informaciones sobre estas transferencias de menores en los territorios temporalmente ocupados por Rusia y la informaci贸n sobre la expedici贸n de pasaportes y la puesta en marcha de procesos de adopci贸n para estos menores", tal y como ha recogido el Consejo de Derechos Humanos en un comunicado.

Asimismo, ha lamentado que la comisi贸n no ha sido capaz de verificar estas informaciones porque no ha podido desplazarse hasta los territorios ocupados. No obstante, ha garantizado que "seguir谩 de cerca el asunto".

Si bien no ha podido dar datos sobre el n煤mero de ni帽os que se habr铆an visto afectados, ha alertado de que la cifra podr铆a ser "significativa". Por su parte, el jefe de la comisi贸n, Erik Mose, ha abordado la situaci贸n en ciudades como Bucha e Irpin, donde los residentes han denunciado ejecuciones arbitrarias de civiles y la destrucci贸n y el saqueo de propiedades.