La ONU denuncia la lucha por la supervivencia de los ucranianos que viven cerca del frente

La vida de los ucranianos cerca de las líneas del frente se está convirtiendo en una lucha por la supervivencia, mientras que los ataques contra las infraestructuras energéticas amenazan con desencadenar una grave crisis invernal, advirtió el viernes Naciones Unidas.

Los civiles de estas regiones se ven cada vez más afectados a medida que se acerca el cuarto invierno desde la invasión rusa de febrero de 2022, afirmó el coordinador humanitario de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale.

"Cada vez más es una lucha por la supervivencia", con un acceso limitado a los productos de primera necesidad, precisó en una conferencia de prensa en Ginebra.

Schmale explicó que la intensificación de los ataques en las zonas cercanas al frente ha obligado a más de 57.000 personas a huir y los mercados se han vuelto "cada vez más disfuncionales".

Además, indicó que el número de víctimas mortales aumentó un 30% este año con respecto a 2024. Un tercio de las muertes y lesiones de civiles registradas en 2025 fueron causadas por ataques con drones.

La destrucción de la capacidad de producción y distribución de energía a medida que se acerca el invierno tiene un claro impacto en la población civil y constituye "una forma de terror".

"El impacto de esta guerra en la salud mental es cada vez más grave. Es posible que Ucrania tenga que hacer frente a esta situación durante al menos una generación, o incluso varias", alertó el responsable humanitario.

