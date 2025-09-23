La ONU denuncia la tortura "sistemática" de los civiles ucranianos detenidos por Rusia

Las autoridades rusas sometieron de manera "amplia y sistemática" a los detenidos civiles en las zonas ucranianas ocupadas a actos de tortura, incluyendo violencia sexual, denunció el martes un informe del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU.

Los investigadores de Naciones Unidas interrogaron a 216 civiles liberados desde junio de 2023. Entre ellos, el 92% presentó "relatos coherentes y detallados de tortura o de malos tratos durante su cautiverio", según el informe.

Describieron "golpizas severas con diversos instrumentos, como palos y porras, descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo y simulacros de ejecución".

Muchos también declararon haber sufrido amenazas de muerte y de violencia contra ellos o sus familiares.

En mayo de 2025 las autoridades ucranianas evaluaban en unos 1800 los civiles ucranianos detenidos por Rusia, una cifra probablemente subestimada, según la ONU.

"Varias personas fueron arbitrariamente detenidas en las calles de los territorios ocupados, inculpadas con bases jurídicas cambiantes y detenidas durante días, semanas, meses, e incluso años", denunció el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, en un comunicado.

"Es esencial que los derechos de los detenidos civiles, que se vieron gravemente afectados por ese terrible conflicto, sean una prioridad en cualquier discusión de paz", declaró.

El informe de la ONU también documentó "casos de tortura y malos tratos" aplicados a civiles detenidos por las autoridades ucranianas.

En julio, Ucrania tenía oficialmente más de 2250 detenidos relacionados con el conflicto, principalmente ucranianos acusados de traición, espionaje o colaboración con las autoridades rusas ocupantes.

nl/ach/eg/pc