La ONU denuncia ley israelí que permitiría cortar agua y electricidad a la UNRWA

Las Naciones Unidas denunciaron el martes la reciente legislación israelí que autoriza el corte del suministro de agua y electricidad a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), con el riesgo de privar a "millones de personas" de estos servicios básicos.

El Parlamento israelí aprobó el lunes un proyecto de ley respaldado por el gobierno que prohíbe suministrar agua o electricidad a inmuebles pertenecientes a la UNRWA. Además, el Estado podrá a partir de ahora tomar posesión de terrenos del dominio público israelí que hayan sido utilizados por la UNRWA.

En 2024 Israel ya había prohibido a la UNRWA operar en su territorio tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, criticó el martes la nueva legislación, calificándola de "escandalosa" y afirmando que "se inscribe en el marco de una campaña sistemática y continua destinada a desacreditar a la UNRWA y a obstaculizar el papel central que desempeña" proporcionando asistencia a los refugiados palestinos.

Filippo Grandi, que dirige el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) hasta finales de 2025 y es exjefe de la UNRWA, consideró la legislación israelí "muy lamentable".

En una entrevista el martes con la AFP, recordó que la UNRWA, a diferencia de otras agencias de la ONU, presta servicios públicos básicos como educación y salud a millones de refugiados palestinos en Gaza y Cisjordania, así como en Líbano, Jordania y Siria.