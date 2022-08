La ONU desbloquea fondos para las víctimas de pandillas en Haití

Naciones Unidas anunció este viernes el desbloqueo de unos fondos de emergencia para responder a las necesidades humanitarias derivadas de la violencia pandillera en Haití.

Martin Griffiths, el máximo responsable de asuntos humanitarios en la ONU, dispuso la movilización de 5 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en casos de Emergencias, a fin de fortalecer la respuesta humanitaria a la violencia en la isla, indicó su portavoz.

Jens Laerke dijo a la prensa en Ginebra que ese dinero servirá para que las agencias de ayuda puedan ofrecer comida, agua potable, servicios sanitarios, educación y atención en salud mental a más de 100.000 personas.

"El alto nivel de inseguridad está dificultando el acceso de los organismos de ayuda humanitaria a la gente afectada", argumentó el portavoz de Griffiths.

Desde el mes de julio, cientos de personas murieron en enfrentamientos entre pandillas en Cité Soleil, un suburbio de la capital, y muchas más personas han resultado heridas o están en paradero desconocido.

También hay informaciones de que algunas pandillas están reclutando a niños. Laerke aeveró que la violencia sexual se ha vuelto "endémica".

En total, la ONU estima que unas 280.000 personas están directamente afectadas por la violencia pandillera.

Igualmente, un millón y medio de personas están "atrapadas en barrios controlados por las pandillas en el área metropolitana de Puerto Príncipe", lo que dificulta la distribución de comida y la provisión de servicios básicos.

"Están atrapados, y con esta violencia, no pueden salir" de esas zonas, agregó el portavoz, quien reconoció que los cinco millones de dólares desbloqueados no son suficientes en un país donde el 43% de la población necesita ayuda humanitaria.

Las pandillas han extendido su alcance más allá de los suburbios de la capital haitiana, y en los últimos meses protagonizaron numerosos secuestros.

En junio hubo al menos 155 secuestros, bastante más que en mayo (118), según un informe del Center for Analysis and Research in Human Rights, una organización de defensa de los derechos humanos.

Haití atraviesa una profunda crisis política desde las elecciones de 2016, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moise en su residencia el 7 de julio de 2021.

