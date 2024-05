La ONU describe la toma del paso de Rafá como "un golpe devastador" a las operaciones humanitarias en Gaza

Alerta de que las evacuaciones "están siendo llevadas a cabo en violación del Derecho Internacional Humanitario"

MADRID, 7 May. 2024 (Europa Press) -

Diversas agencias de Naciones Unidas han descrito este martes la toma por parte del Ejército de Israel del lado palestino del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, como "un golpe devastador" para las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza y han alertado de que el cierre del cruce y de Kerem Shalom supone aislar el enclave palestino.

"Es un golpe devastador para las operaciones de ayuda en Rafá y más allá", ha dicho el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Laerke, que ha recalcado que "el pánico y la desesperación se han asentado" entre la población. "La gente está aterrorizada. Hemos visto gente huyendo, pero es extremadamente complicado contar con cifras", ha subrayado, antes de agregar que "se desplazan hacia el norte".

"El paso de Rafá está ahora bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y nos han comunicado que no habrá pasos por un periodo indeterminado", ha señalado en rueda de prensa desde la ciudad suiza de Ginebra, antes de recordar que esto se suma al cierre de Kerem Shalom tras un ataque ejecutado el domingo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que se saldó con la muerte de cuatro militares israelíes.

Así, ha resaltado que las agencias de la ONU "no sabían que estos dos pasos iban a ser cerrados" y ha agregado que en estos momentos hay dentro de Gaza "combustible para un día, principalmente diésel" para las operaciones en todo el enclave. "Si no entra combustible durante un periodo prolongado de tiempo es una forma muy efectiva de enterrar las operaciones humanitarias", ha sostenido.

Laerke ha criticado además las órdenes de evacuación dictadas el lunes por el Ejército israelí para los residentes en la zona oriental de Rafá y ha reseñado que no cumplen con los requisitos fijados por el Derecho Internacional Humanitario.

"Lo importante con este tipo de órdenes de evacuación, y lo contempla el Derecho Humanitario, y es que la gente debe tener tiempo suficiente para prepararse para la evacuación. ¿Ha pasado? No. Deben tener una ruta segura o corredor para llegar a la zona designada. ¿La tienen? Absolutamente no", ha argumentado.

"El punto de destino debe ser seguro y deben tener acceso a ayuda humanitaria. ¿Es el caso? No. No es seguro", ha subrayado, antes de incidir en que este contexto "no es adecuado para una evacuación segura". En este sentido, ha reseñado que la "zona segura" designada por Israel, Al Mauasi, "no cuenta con infraestructura" para las personas que puedan llegar al lugar.

En este sentido, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha recalcado que "la gente está siendo reubicada a la fuerza, de nuevo, en ocasiones por cuarta, quinta o sexta vez, a lugares que no son seguras". "Hay firmes indicaciones de que esto está siendo llevado a cabo en violación del Derecho Internacional Humanitario", ha asegurado.

Documentar las violaciones de ddhh

Shamdasani ha sostenido además que su oficina está intentando obtener "claridad legal e incluso moral" en torno a las denuncias sobre crímenes de guerra en el marco de la ofensiva israelí contra Gaza, "incluido el hallazgo de fosas comunes" en dos hospitales de la Franja en las que han sido exhumados más de 400 cadáveres, algunos de ellos con signos de tortura.

"Lo que nos preocupa es que sea una nueva señal en el radar (...) y que se olviden con el tiempo. Estas violaciones no deben ser olvidadas, hay que documentarlas (...) y deben resultar en presiones por parte de los Estados parte que tienen peso sobre las partes en conflicto para que estas violaciones terminen", ha argumentado, al tiempo que ha insistido en que "tienen que ser documentadas para que haya rendición de cuentas (...) para que el ciclo de impunidad no continúe".

Por su parte, el portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), James Elder, ha lamentado que "el mayor temor, la pesadilla de los gazatíes, parece ser una realidad". "Todas las advertencias. Todas las historias sobre niños muertos o heridos. Todas las imágenes sobre corazones rotos y derramamiento de sangre. Todos los mareantes datos sobre el número de niños y madres asesinadas o viviendas y hospitales destruidos. Todo ha sido ignorado", ha dicho.

"Es una realidad que aquellos con poder tienen la capacidad de evitar", ha explicado Elder, quien ha reiterado su llamamiento a "un alto el fuego" y a que "no tenga lugar una ofensiva contra Rafá", que ha descrito como "una ciudad de niños". "Más de la mitad de todos los niños y niñas de Gaza viven en Rafá", ha dicho, antes de abundar en que "no hay ningún sitio seguro al que ir en la Franja de Gaza".

Una situación "mucho peor" en al mauasi

De esta forma, ha relatado que "en Gaza hay aproximadamente un váter para cada 850 personas y la situación es cuatro veces peor para las duchas". "En las zonas a las que se ha pedido a las familias que vayan la situación es mucho peor, de forma impactante", ha dicho, antes de indicar que el mayor hospital que aún sigue operativo en Gaza, el Hospital Europeo, supone "uno de los últimos salvavidas para los civiles" en el enclave.

"Los acontecimientos del último fin de semana en Gaza, el continuado asesinato de niños, los ataques por parte de las partes en conflicto y ahora las órdenes de evacuación, exponen cómo las partes en conflicto siguen ignorando de forma flagrante las vidas y la protección de niños y civiles. Esto tiene que cambiar y, de echo, es la última oportunidad para que cambie", ha explicado.

"La ayuda debe fluir. Los rehenes deben ser liberados. Rafá no debe ser invadido y los niños no deben seguir siendo asesinados. Hemos rogado e implorado en innumerables ocasiones y lo hacemos de nuevo. Por los niños de Rafá. Necesitamos un alto el fuego ya", ha remachado Laerke.

El Ejército israelí ha confirmado a primera hora del día la toma de la parte palestina del paso de Rafá, que sirve como uno de los principales puntos de entrada de ayuda humanitaria hacia el enclave, en el marco de lo que describe como una "actividad dirigida" en "zonas limitadas" contra "infraestructuras terroristas" de Hamás.

La operación ha sido lanzada horas después de que el gabinete de guerra creado en Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás acordara "por unanimidad" seguir adelante con la potencial ofensiva sobre Rafá después de que el grupo islamista palestino afirmara que había aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por Qatar y Egipto, argumentando que el texto respaldado por Hamás "está lejos" de las exigencias israelíes.

