La ONU desplegará una misión con vistas a un alto el fuego en RD Congo

La ONU desplegará "en los próximos días" una misión en el este de la República Democrática del Congo (RDC) con vistas a la aplicación de un alto el fuego en la región, donde la violencia continúa a pesar de varios acuerdos, según un comunicado emitido el martes por Catar.

Ese país del Golfo ha mediado desde hace varios meses entre el gobierno de la RDC y el grupo armado antigubernamental M23.

Este anuncio se produce tras una reunión celebrada el lunes en Doha entre representantes del M23 y emisarios de Kinshasa.

Durante ese encuentro, ambas partes acordaron el establecimiento de un mecanismo de supervisión con vistas a un alto el fuego "permanente".

En este contexto, se prevé una intervención de la Misión de Naciones Unidas en la RDC (Monusco) en los acuerdos alcanzados en los últimos meses para poner fin al conflicto.

El este de la RDC, devastado por la guerra desde hace 30 años, se ve afectado desde finales de 2021 por el resurgimiento del M23, apoyado por Ruanda y su ejército.

El grupo armado se apoderó de las grandes ciudades de Goma en enero de 2025 y Bukavu en febrero del mismo año.

En julio se firmó un compromiso para un alto el fuego y, paralelamente, a principios de diciembre se ratificó en Washington un acuerdo entre la RDC y Ruanda. Sin embargo, ninguno de estos pactos ha puesto fin a los combates.

Según Catar, la Monusco debe comenzar su misión de supervisión y verificación del alto el fuego en Uvira.

Esta ciudad estratégica, situada en la frontera con Burundi, fue tomada en diciembre por el M23, que se retiró de ella tras diez días. Actualmente está controlada por el ejército congoleño.

En un comunicado, la Monusco se declaró "dispuesta" a desempeñar esta función.