La ONU dice que al menos 1760 personas han muerto mientras buscaban ayuda en Gaza desde finales de mayo
Al menos 1760 palestinos han muerto desde finales de mayo en la Franja de Gaza, la mayoría por...
Al menos 1760 palestinos han muerto desde finales de mayo en la Franja de Gaza, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria, afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para este territorio palestino.
Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esta oficina "registró al menos 1760 palestinos asesinados mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel) y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro", señala un comunicado.
"La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el ejército israelí", estima la agencia de la ONU.
