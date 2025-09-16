La ONU dice que es "inhumano" esperar que los niños de Gaza huyan

GINEBRA, 16 sep (Reuters) -

Un responsable de la agencia de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) afirmó el martes que era "inhumano" esperar que cientos de miles de niños abandonaran la ciudad de Gaza, ya que los campos situados más al sur eran inseguros, estaban abarrotados y mal equipados para acogerlos.

Israel anunció el martes el inicio de su esperada, el principal centro urbano del enclave donde Israel ha ordenado a sus residentes que huyan. Hasta ahora, más de 140.000 personas han huido hacia el sur de la ciudad de Gaza desde el 14 de agosto, según datos de la ONU, de una población de alrededor de un millón de personas.

"Es inhumano esperar que casi medio millón de niños, maltratados y traumatizados por más de 700 días de implacable conflicto, huyan de un infierno y acaben en otro", declaró Tess Ingram, portavoz de UNICEF, a la prensa por videoconferencia desde el extenso campamento de tiendas de campaña de Mawasi, en Gaza.

Las condiciones allí son tan desesperadas que algunas personas que huyeron en los últimos días de la nueva ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza, azotada por el hambre, están volviendo hacia donde caen las bombas, según dijeron a Reuters.

"La gente realmente no tiene una buena opción: permanecer en peligro o huir a un lugar que también saben que es peligroso", dijo, añadiendo que algunos niños habían muerto en el campamento de Mawasi mientras recogían agua.

Ingram describió el gran número de personas que huyeron por la carretera principal de la ciudad de Gaza esta semana. Una madre, Israa, hizo el viaje a pie acompañada de sus cinco hijos hambrientos y sedientos, entre ellos dos sin zapatos, dijo Ingram, que se reunió con ellos.

"Caminaban hacia lo desconocido, sin destino ni plan claros, con pocas esperanzas de encontrar consuelo", afirmó. (Información de Emma Farge; edición de Gareth Jones; editado en español por Irene Martínez)