La ONU aseguró el martes que es "imposible" implementar las zonas seguras definidas por Israel en la Franja de Gaza para que los civiles puedan refugiarse y escapar de los combates.

"Estas zonas no pueden ser seguras ni humanitarias cuando se declaran de manera unilateral", dijo James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que acaba de pasar varios días en el territorio palestino.

Seg√ļn Elder, estas √°reas "no son cient√≠ficas, no son racionales, no son posibles".

vog/apo/pc/avl