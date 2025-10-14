La ONU dice que hay países dispuestos a financiar la reconstrucción de Gaza por US$70.000 millones

GINEBRA, 14 oct (Reuters) -

Hay indicios prometedores de algunos países, incluidos Estados Unidos y Estados árabes y europeos, sobre su voluntad de contribuir al coste de US$70.000 millones de la reconstrucción de Gaza, dijo el martes un responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Ya hemos recibido muy buenas indicaciones", dijo Jaco Cilliers, del PNUD, a los periodistas en una conferencia de prensa en Ginebra, sin dar más detalles. Calculó que los dos años de guerra entre Israel y Hamás habían generado al menos 55 millones de toneladas de escombros. (Información de Emma Farge; edición de Madeline Chambers; edición en español de Paula Villalba)