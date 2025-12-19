La ONU dice que los avances frente al hambre en Gaza son "frágiles" y lamenta "la magnitud del sufrimiento"

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este viernes de que los avances frente al hambre en la Franja de Gaza son "frágiles", después de que la última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) haya afirmado que no hay hambruna en el territorio, al tiempo que ha lamentado "la magnitud del sufrimiento humano" en el enclave a causa de la crisis humanitaria provocada por la ofensiva de Israel. "Hoy, el mundo ha recibido el último informe de la IPC sobre seguridad alimentaria en Gaza. La hambruna se ha evitado. Hay más gente capaz de acceder a la comida que necesita para sobrevivir. Estamos preparando más de 1,5 millones de comidas calientes al día y entregando paquetes de asistencia alimentaria en Gaza", ha enumerado, después del acuerdo en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja. Así, ha subrayado que "el agua potable llega a más comunidades" y que "algunas instalaciones médicas han reabierto", antes de resaltar que "frente a las brutales tormentas invernales, se ha actuado inmediatamente para entregar tiendas de campaña, mantas, ropa y otro apoyo", lo que "es una muestra del trabajo duro de los trabajadores humanitarios y los Estados miembros". "Sin embargo, los avances son frágiles, peligrosamente frágiles", ha reseñado Guterres, quien ha puntualizado que "1,6 millones de personas en Gaza, más del 75 por ciento de la población, están proyectadas para sufrir niveles extremos de inseguridad alimentaria aguda y riesgos críticos de desnutrición", según los mismos datos del IPC revelados este viernes. "Me rompe el corazón ver la magnitud del sufrimiento humano en Gaza. Las familias están soportando lo insoportable. Los niños se ven obligados a dormir en tiendas de campaña inundadas. Los edificios, ya destrozados por los bombardeos, se derrumban bajo el peso de la lluvia y el viento, cobrándose más vidas civiles", ha destacado. En este sentido, ha hecho hincapié en que "los servicios de agua y saneamiento, los hospitales y las panaderías luchan por recuperarse de la destrucción, la escasez de suministros y las continuas restricciones sobre la entrada (de estos bienes)", unos obstáculos impuestos por Israel y criticados en reiteradas ocasiones por la comunidad internacional. "En más de la mitad de Gaza, donde las tropas israelíes permanecen desplegadas, tierras de cultivo y barrios enteros están fuera del alcance (de la población). Los ataques y las hostilidades continúan, lo que aumenta aún más el número de víctimas civiles de esta guerra y expone a nuestros equipos a un grave peligro", ha denunciado, en referencia a los ataques israelíes contra el enclave pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. "Desde octubre, hemos hecho todo lo posible para mantener abiertas las vías de acceso", ha sostenido Guterres, quien ha insistido en que "las necesidades crecen más rápido de lo que puede entrar la ayuda". "Necesitamos un alto el fuego verdaderamente duradero. Necesitamos más pasos fronterizos, la retirada de restricciones a bienes críticos, la retirada de restricciones, rutas seguras en Gaza, fondos sostenidos y acceso sin obstáculos, también para las ONG", ha argüido. "RÁPIDO DETERIORO" DE LA SITUACIÓN EN CISJORDANIA Por otra parte, ha pedido "no perder de vista el rápido deterioro de la situación en Cisjordania, donde los palestinos hacen frente a un aumento de la violencia por parte de los colonos, las incautaciones de tierras, las demoliciones y crecientes restricciones de movimiento". "Decenas de miles de personas se han visto desplazadas por las operaciones de las fuerzas israelíes en el norte de Cisjordania", ha recordado. "El Derecho Internacional (...) debe ser respetado en los Territorios Ocupados Palestinos, incluido Jerusalén Este", ha destacado, al tiempo que ha recordado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "emitió medidas provisionales" sobre las acciones israelíes, incluida la obligación de permitir y facilitar la entrega de ayuda y el respeto a la inmunidad y los privilegios de la ONU. "Son vinculantes y deben ser aplicadas", ha dicho Guterres, quien ha reiterado su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) frente a las últimas actuaciones de Israel contra la agencia. "La UNRWA juega un papel indispensable a la hora de servir al pueblo palestino, tanto en Gaza como en otros lugares de la región", ha reseñado. Por ello, ha insistido en que "esta es una crisis nacida de las decisiones humanas". "Puede ser resuelta a través de elecciones humanas, si hay voluntad política para actuar. El sufrimiento perverso y prolongado debe terminar. Los palestinos necesitan un horizonte de esperanza", ha esgrimido. "El alto el fuego debe implementarse plenamente. El ciclo interminable de violencia debe romperse y debe allanarse el camino hacia una solución irreversible de dos Estados", ha zanjado Guterres, en referencia a la solución respaldada internacionalmente --y rechazada por Israel-- para crear un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.