La ONU examina a Israel por presuntas violaciones a los derechos humanos de prisioneros palestinos

Israel fue señalado martes y miércoles ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023.

"El Comité se mostró profundamente consternado por las descripciones (...) de lo que parecen ser actos de tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados infligidos a palestinos", declaró el relator Peter Vedel Kessing al inicio del examen de Israel ante el Comité, en Ginebra.

Según Kessing, en los "numerosos informes recibidos de fuentes diversas y fiables (…) se afirma que la tortura se convirtió en una herramienta deliberada y extendida, desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento".

Entre los métodos de tortura mencionados por el Comité figuran palizas severas —incluidas en los genitales—, descargas eléctricas, posiciones forzadas prolongadas, condiciones de detención inhumanas, privación de alimento, simulación de ahogamiento, así como insultos sexuales y amenazas de violación generalizadas.

Los informes, procedentes de organismos de la ONU, ONG israelíes, palestinas e internacionales, señalan que los malos tratos se han intensificado drásticamente desde el 7 de octubre de 2023, alcanzando "niveles sin precedentes" y perpetrándose con total impunidad, añadió Kessing.

En julio de 2024 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe que afirmaba que numerosos palestinos habían sido encarcelados en secreto desde octubre de 2023, recibiendo en algunos casos un trato equiparable a la tortura.

Asimismo, acusaciones similares han sido dirigidas contra el movimiento palestino Hamás por el trato a los rehenes israelíes en Gaza.

