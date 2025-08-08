La ONU exige detener inmediatamente el plan israelí de control militar de la Franja de Gaza

El plan del gobierno israelí "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato", declaró el viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

Este plan, adoptado el viernes de madrugada por el gabinete de seguridad israelí, "va en contra de la decisión de la Corte Internacional de Justicia según la cual Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, de la realización de la solución acordada de dos Estados y del derecho de los palestinos a la autodeterminación", dijo Türk en un comunicado.