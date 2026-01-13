La ONU exige investigación independiente sobre la muerte de una mujer baleada por agente de inmigración en EEUU

Naciones Unidas pidió este martes que se realice una investigación independiente después de que un agente de inmigración estadounidense matara a tiros a una mujer en Mineápolis la pasada semana.

"Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo se puede permitir como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente contra la vida", declaró a la prensa, en Ginebra, el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence.

El vocero insistió en "la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente del asesinato" de Renee Good, de 37 años.