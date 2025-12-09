La ONU expresa preocupación por aparente represión tras incendio en Hong Kong

La ONU expresó el martes su preocupación por la aplicación de las "draconianas" leyes de seguridad nacional por parte de las autoridades de Hong Kong contra personas que exigen responsabilidades por el peor incendio sufrido en la ciudad en décadas.

El balance del incendio que devastó un complejo residencial el mes pasado ascendió a 160 muertos tras la identificación de un cadáver más, informó la policía el martes, precisando que seis personas seguían desaparecidas.

Las autoridades aseguran que las llamas se propagaron rápidamente a través de las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú instalados para obras y que no cumplían las normas de resistencia al fuego.

"Los hongkoneses exigen legítimamente respuestas y que los responsables rindan cuentas, para que las cientos de víctimas sean indemnizadas como es debido y para que una tragedia así no vuelva a repetirse", declaró en un comunicado Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La disidencia en Hong Kong quedó prácticamente sofocada desde la instauración por parte de Pekín de la ley de seguridad nacional, tras las manifestaciones masivas y en ocasiones violentas de 2019.

Tras el incendio del 26 de noviembre, las autoridades advirtieron contra quienes "aprovechan la tragedia" y detuvieron a cuatro personas por sedición.

"Me preocupan profundamente las informaciones según las cuales se están aplicando leyes draconianas en materia de seguridad nacional contra personas que reclamaron públicamente una investigación transparente e independiente, una revisión del control de las construcciones, la responsabilidad del gobierno y el apoyo a los residentes afectados", indicó Türk.

"Los efectos acumulativos de estos textos reflejan una erosión sistémica de los derechos humanos", declaró el Alto Comisionado, instando a las autoridades "a abandonar los procesos judiciales contra quienes exigen responsabilidades" por el incendio.

