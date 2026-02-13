La ONU expresa su preocupación por las críticas a la experta en derechos palestinos Francesca Albanese

GINEBRA, Suiza, 13 feb (Reuters) -

Una portavoz de derechos humanos de la ONU dijo el viernes que estaba muy preocupada por los ataques contra expertos independientes de la ONU después de que varios Gobiernos europeos criticaron a la relatora especial de la organización para Palestina, Francesca Albanese.

Esto ocurre tras la condena por parte de Alemania y otros Estados esta semana a supuestas críticas de Albanese a Israel, que ella niega haber hecho.

"Estamos muy preocupados. Nos preocupa que los funcionarios de la ONU, los expertos independientes y los funcionarios judiciales sean objeto cada vez más de ataques personales, amenazas y desinformación que distraen la atención de los graves problemas de derechos humanos", dijo la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra cuando se le preguntó por las declaraciones de los Gobiernos europeos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, dijo el jueves que Albanese era "insostenible en su cargo".

El viernes, la República Checa la citó en X por haber calificado a Israel de "enemigo común de la humanidad" y pidió su dimisión.

La transcripción de sus declaraciones realizadas en Doha el 7 de febrero, a la que ha tenido acceso Reuters, no presentaba a Israel de esta manera, aunque ella ha criticado constantemente al país en el pasado por el conflicto de Gaza.

El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a Albanese, una abogada italiana, después de que escribió cartas a empresas estadounidenses alegando que contribuían a graves violaciones de los derechos humanos por parte de Israel en Gaza y Cisjordania. (Reporte de Emma Farge, contribución de Olivia Le Poidevin en Ginebra y Alan Charlish en Varsovia; edición en español de Javier López de Lérida)