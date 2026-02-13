La ONU "extremadamente preocupada" por la "agravación de la crisis socioeconómica" en Cuba

La ONU expresó este viernes su gran preocupación por la agudización de la crisis en Cuba, agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos.

"Estamos extremadamente preocupados por la agravación de la crisis socioeconómica en Cuba, en un contexto de embargo comercial y financiero de décadas, eventos climáticos extremos y las medidas recientes de Estados Unidos por las que se restringen las entregas de petróleo", indicó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, a la prensa.

"Esto está teniendo un impacto cada vez más grave en los derechos humanos de la gente en Cuba", añadió.

Para la portavoz, "los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violen los derechos humanos".

Por ello, apuntó que la Oficina "reitera su llamado a todos los Estados para que levanten medidas sectoriales unilaterales, por las repercusiones indiscriminadas en la población".

Cuba está sumida desde hace seis años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas.

Este cuadro es resultado del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

La situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero.

Dos buques de la Armada de México atracaron el jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, enviados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

En México aún quedan "más de 1500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas" a la isla, según informaron autoridades de ese país.

Por su parte, Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia "humanitaria", informó el jueves el diario ruso Izvestia.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú dijo al periódico que "hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria".

Dos aerolíneas rusas, Rossiya y Nordwind, anunciaron el miércoles la suspensión de sus vuelos hacia Cuba, por las dificultades para el reabastecimiento de combustible.