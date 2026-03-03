La ONU insta a investigar el "horrible" ataque contra una escuela en Irán
GINEBRA, 3 mar (Reuters) -
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó a las "fuerzas" responsables del ataque contra una escuela de niñas en Irán a investigar y compartir información sobre el "horrible" incidente, sin nombrarlas.
"El alto comisionado (Volker Türk) pide una investigación rápida, imparcial y exhaustiva de las circunstancias del ataque. La responsabilidad de investigarlo recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo", declaró la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra, en la que calificó el incidente de "horrible".
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que las fuerzas estadounidenses "no atacarían deliberadamente una escuela", después de que medios de comunicación estatales iraníes informaran de que más de 160 personas habían muerto el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. (Información de Emma Farge; edición de Ludwig Burger; edición en español de Jorge Ollero Castela)