-La ONU insta a investigar el "horrible" ataque mortal contra una escuela en Irán

(Reescribe primer párrafo y añade detalles, citas y ‌contexto en todo ‌el ⁠texto; añade autoría y modifica titular)

Por Emma Farge

GINEBRA, 3 ​mar (Reuters) -

La Oficina ⁠de ⁠Derechos Humanos de la ONU instó

"El ​alto comisionado (Volker Türk) pide una ‌investigación rápida, imparcial y exhaustiva ​de las ​circunstancias del ataque. La responsabilidad de investigarlo recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo", declaró la portavoz de la Oficina ​de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, ⁠en una rueda de prensa en Ginebra

Türk también instó ‌a las partes a ejercer contención y volver a la mesa de negociaciones, dijo la portavoz.

La escuela del sur de Irán fue alcanzada el sábado, ‌el primer día de los ataques de EEUU ⁠e Israel contra el país.

El ‌secretario de Estado de EEUU, ⁠Marco Rubio, dijo ⁠que las fuerzas estadounidenses "no atacarían deliberadamente una escuela"

La oficina de Türk no dispone de información suficiente como para determinar si el ‌ataque constituye un ​crimen de guerra, dijo Shamdasani. (Información de Emma Farge; edición de Ludwig Burger, Linda Pasquini y Aidan Lewis; ‌edición en español de Jorge Ollero Castela)