-La ONU insta a investigar el "horrible" ataque mortal contra una escuela en Irán
Por Emma Farge
GINEBRA, 3 mar (Reuters) -
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU instó
"El alto comisionado (Volker Türk) pide una investigación rápida, imparcial y exhaustiva de las circunstancias del ataque. La responsabilidad de investigarlo recae en las fuerzas que lo llevaron a cabo", declaró la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en una rueda de prensa en Ginebra
Türk también instó a las partes a ejercer contención y volver a la mesa de negociaciones, dijo la portavoz.
La escuela del sur de Irán fue alcanzada el sábado, el primer día de los ataques de EEUU e Israel contra el país.
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo que las fuerzas estadounidenses "no atacarían deliberadamente una escuela"
La oficina de Türk no dispone de información suficiente como para determinar si el ataque constituye un crimen de guerra, dijo Shamdasani.