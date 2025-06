La ONU insta a ratificar un tratado para proteger los océanos del planeta

By Manuel Ausloos, Clotaire Achi

NIZA, 9 jun (Reuters) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó el lunes a los líderes mundiales a ratificar un tratado que permitiría a los países establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales y advirtió que la actividad humana está destruyendo los ecosistemas oceánicos.

Guterres, en la inauguración de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza, advirtió que la pesca ilegal, la contaminación por plásticos y el aumento de la temperatura del mar amenazan los delicados ecosistemas y a las personas que dependen de ellos.

“El océano es el recurso compartido por excelencia. Pero le estamos fallando”, dijo Guterres, que señaló el colapso de las poblaciones de peces, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos.

Los océanos también son un amortiguador vital contra el cambio climático, ya que absorben alrededor del 30% de las emisiones de CO2 que calientan el planeta. Sin embargo, a medida que los océanos se calientan, las aguas más calientes están destruyendo los ecosistemas marinos y amenazando la capacidad de los océanos para absorber CO2.

“Son síntomas de un sistema en crisis, que se alimentan mutuamente. Deshaciendo cadenas alimentarias. Destruyen los medios de subsistencia. Aumentan la inseguridad

El Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023, permitiría a los países establecer parques marinos en aguas internacionales, que cubren casi dos tercios del océano y están en gran medida sin regular.

Hasta ahora, se calcula que solo se ha protegido un 1% de las aguas internacionales, conocidas como "alta mar".

El impulso para que las naciones conviertan años de promesas en una protección significativa de los océanos se produce en un momento en que el presidente Donald Trump ha retirado a Estados Unidos y su dinero de proyectos climáticos y mientras algunos países europeos debilitan los compromisos de la política verde en su intento de apoyar economías anémicas y defenderse de los nacionalistas.

Estados Unidos aún no ha ratificado el tratado y no lo hará durante la conferencia, dijo Rebecca Hubbard, directora de The High Seas Alliance.

El presidente francés, Emmanuel Macron, coanfitrión de la conferencia, dijo a los delegados que 50 países ya habían ratificado el tratado y que otros 15 habían prometido hacerlo.

El tratado solo entrará en vigor cuando lo ratifiquen 60 países.

El ministro de Asuntos Exteriores de Macron dijo que esperaba que esto ocurriera antes de finales de año.

(Información de Manuel Ausloos y Clotaire Achi en Niza, Benoit van Overstraeten en París; redacción de Richard Lough; edición de Hugh Lawson; edición en español de Jorge Ollero Castela)