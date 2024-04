La ONU lamenta la falta de comunicación con Israel en las operaciones de ayuda humanitaria en Gaza

Pide una 'línea directa' para facilitar una relación marcada por "la desconfianza y los malentendidos"

MADRID, 12 Abr. 2024 (Europa Press) -

El coordinador humanitario de la ONU para Gaza, Jamie McGoldrick, ha abogado este viernes por la necesidad de desarrollar la coordinación con Israel para facilitar las operaciones de ayuda humanitaria a Gaza; una relación marcada por la "desconfianza y los malentendidos" y por la falta de costumbre israelí para relacionarse con organizaciones humanitarias en zonas de conflicto.

"El Ejército israelí nunca ha trabajado hasta ahora con organizadores humanitarios en este tipo de entorno. No entienden como funcionamos, no entienden nuestro lenguaje ni nuestro propósito, y nosotros no entendemos sus expectativas", ha hecho saber el coordinador humanitario durante una rueda de prensa tras una reunión con altos responsables del Ejército israelí para tratar esta cuestión.

McGoldrick ha reconocido que existe "un grado de desconfianza y malentendidos" en las relaciones entre Israel y las agencias humanitarias "que es necesario abordar" preferiblemente cara a cara con oficiales israelíes, y estimular el actual "mecanismo de desactivación de conflictos", el conjunto de medidas que estipulan el traslado de ayuda.

El coordinador, por ejemplo, ha considerado imperativa la apertura de una "línea directa" que ahora mismo no existe y que sería necesaria si ocurriera "algún tipo de incidente grave" porque "ahora mismo ni tenemos radios, ni tenemos una red de comunicación establecida, sino que acabamos hablando a través de otras organizaciones".

"Nos gustaría hablar con gente desarmada. Queremos trabajar con ellos de forma diferente", ha aseverado. "Nosotros no tratamos directamente con el Ejército cuando lo que realmente hace falta es hablar con la gente que está disparando. Hace falta hablar con los generales, de forma más regular. Son ellos con los que tenemos que construir un entendimiento", ha declarado.