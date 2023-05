La ONU lamenta que casi 2.500 mujeres filipinas fallecieron durante el parto en solo un año

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ha estimado qe 2.478 mujeres filipinas fallecieron durante el parto a lo largo del año 2021, el último que figura en su registro; una cifra que duplica las estimaciones de 2019 en medio de un deterioro de la atención médica y el acceso a la salud reproductiva.

"Estamos hablando de al menos seis mujeres fallecidas al día porque o no tienen a mano, o no se pueden permitir, servicios de atención reproductiva que a veces son de una calidad muy pobre", ha lamentado la representante del UNFPA en Filipinas, la doctora Leila Saiji Joudane.

Un 14 por ciento de las mujeres del país no reciben los cuidados médicos necesarios y una de cada diez simplemente no tienen acceso a ninguno de estos servicios, según la evaluación recogida por el diario nacional 'The Inquirer'.

"La mayoría de estas muertes podrían haber sido evitadas con haber tenido acceso a un mínimo imprescindible de ayuda y con la existencia de un sistema de salud pública adaptado a las emergencias", ha añadido.

Joudane, además, ha denunciado que la población rural de Filipinas paga más por los recursos de atención médica que los habitantes de las zonas urbanas, una circunstancia clave en este elevado número de fallecimientos.

Además, ha enfatizado que la desigualdad de género debe reconocerse como una de las causas profundas de las injusticias en la atención médica, al reiterar que "hace del embarazo una tarea peligrosa, a la que cientos de miles de mujeres no sobreviven".

"La desigualdad de género es lo que mantiene a las mujeres fuera de la fuerza laboral y las escuelas, vulnerables al conflicto y la violencia, y les niega el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y su salud", ha indicado.

Europa Press