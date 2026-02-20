La ONU lanza una comisión que busca el "control humano" de la IA, anuncia Guterres

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este viernes "menos exageración" y "menos miedo" en torno a la inteligencia artificial y anunció la creación de una comisión de la organización para analizar el "control humano" de esta tecnología.

Guterres dijo en una cumbre mundial celebrada en India que la Asamblea General de la ONU confirmó a 40 miembros para el grupo, denominado Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial.

"La gobernanza basada en la ciencia no es un freno al progreso", sino que puede hacerlo "más seguro, más justo y más ampliamente compartido", aseguró el diplomático en el encuentro tecnológico en Nueva Delhi.

"La ciencia informa, pero los humanos deciden. Nuestro objetivo es hacer del control humano una realidad técnica, no un eslogan".

"El mensaje es simple: menos exageración, menos miedo. Más hechos y evidencia".

Este órgano consultivo se creó en agosto y su objetivo es ser para la IA lo que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU es para el calentamiento global.

Se espera que su primer informe se publique a tiempo para el Diálogo Global de la ONU sobre la Gobernanza de la IA en julio.

El panel tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a regular la IA, ya que esta tecnología en rápida evolución suscita preocupación a nivel mundial por la pérdida de puestos de trabajo, la desinformación y los abusos en línea, entre otros problemas.

"La innovación en IA avanza a la velocidad de la luz, superando nuestra capacidad colectiva para comprenderla plenamente, y mucho menos para regularla", afirmó Guterres. "Nos estamos adentrando en lo desconocido".

"Cuando comprendamos lo que los sistemas pueden hacer, y lo que no pueden hacer, podremos pasar de medidas aproximadas a barreras de protección más inteligentes y basadas en el riesgo", añadió.

Este mes, Guterres presentó una lista de expertos que había propuesto para formar parte del panel de IA de la ONU.

Entre ellos se encontraban la periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa, de Filipinas, y el pionero canadiense en inteligencia artificial Yoshua Bengio.