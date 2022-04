La ONU otorga a David Attenborough el premio 'Campeones de la Tierra' por su vida dedicada a proteger la naturaleza

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha otorgado este jueves a Sir David Attenboroug el premio 'Champions of the Earth Lifetime Achievement' (Campeones de la vida en la Tierra) por su dedicaci贸n a la investigaci贸n, documentaci贸n y defensa de la protecci贸n de la naturaleza y su restauraci贸n.

La directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen, ha destacado que Attenborough ha dedicado su vida a documentar la historia de amor entre los humanos y la naturaleza, y transmitirla al mundo.

"Si tenemos la posibilidad de evitar el deterioro del clima y la biodiversidad y de limpiar los ecosistemas contaminados, es porque millones de nosotros nos enamoramos del planeta que nos mostr贸 por televisi贸n", ha destacado del naturalista brit谩nico del que vaticina que "seguir谩 inspirando a personas de todas las edades a cuidar la naturaleza y convertirse en el generaci贸n restauraci贸n".

Sir David Attenborough ha desarrollado su carrera como locutor, historiador natural, autor y defensor del medio ambiente durante m谩s de siete d茅cadas. Su trabajo con la Unidad de Historia Natural de la BBC, incluidos documentales como Life on Earth, Living Planet, Our Planet y Our Blue Planet ha sido difundido en buena parte del planeta.

Adem谩s, el PNUMA destaca su papel a la hora de defender, preservar y restaurar la biodiversidad, la transici贸n a energ铆as renovables, mitigar el cambio clim谩tico y promover dietas ricas en plantas contribuye a la realizaci贸n de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) .

Al recibir el premio, el galardonado ha apelado a la uni贸n del mundo porque los problemas "no pueden ser resueltos por una sola naci贸n, no importa cu谩n grande sea esa sola naci贸n". "Sabemos cu谩les son los problemas y sabemos c贸mo solucionarlos. Todo lo que nos falta es una acci贸n unificada", ha insistido.

En ese sentido, ha puesto de ejemplo como hace 50 a帽os las ballenas estaban al borde de la extinci贸n en todo el mundo y entonces la gente se uni贸 y, ahora hay m谩s ballenas en el mar de las que cualquier ser humano haya visto jam谩s. "Si actuamos juntos, podemos resolver estos problemas", anima.

El premio a la trayectoria de sir David Attenborough llega en un a帽o que el PNUMA califica de "hist贸rico" para la comunidad ambiental mundial, puesto que en este 2022 se cumple medio siglo desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 en Estocolmo (Suecia), una de las primeras reuniones internacionales sobre el medio ambiente.

La conferencia estimul贸 la formaci贸n de ministerios y agencias ambientales en todo el mundo, dio inicio a una serie de nuevos acuerdos globales para proteger colectivamente el medio ambiente y condujo a la formaci贸n del PNUMA, que celebra su 50 aniversario este a帽o.

Los laureados anteriores incluyen al defensor de la justicia ambiental Robert Bullard (2020), el defensor del medio ambiente y los derechos ind铆genas Joan Carling (2018) y el bi贸logo de plantas Jos茅 Sarukh谩n Kermez (2016). Los ganadores son seleccionados por el Director Ejecutivo del PNUMA, quien tambi茅n otorga el premio.