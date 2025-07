La ONU pide a EE.UU. que revoque las sanciones contra la relatora especial de Naciones Unidas para Palestina

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha reclamado este jueves a Estados Unidos que revoque las sanciones impuestas contra la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, antes de alertar contra la aplicación de "medidas punitivas" contra ella y apelar a "un diálogo" sobre las denuncias que ha planteado sobre la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. "Pido la pronta revocación de las sanciones estadounidenses contra la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Francesca Albanese, en respuesta a la labor que ha realizado en virtud del mandato sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados", ha afirmado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Así, ha subrayado que "los relatores especiales de la ONU, junto a otras partes del ecosistema de Derechos Humanos, abordan, por su naturaleza, cuestiones delicadas y a menudo divisivas que son de interés internacional", antes de destacar que "incluso ante fuertes desacuerdos, los Estados miembros de Naciones Unidas deberían interactuar de forma sustancial y constructiva, en lugar de recurrir a medidas punitivas". "Los ataques y amenazas contra los titulares de mandatos de procedimientos especiales, así como contra instituciones clave como el Tribunal Penal Internacional (TPI), deben cesar. La solución no es menos sino más debate y diálogo sobre las preocupaciones reales de Derechos Humanos que abordan", ha apostillado, en referencia a las sanciones impuestas por Washington contra cuatro juezas de la corte por varios casos, incluidas las emisiones de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva en Gaza. Por su parte, la oficina del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha asegurado que la imposición de sanciones "unilaterales" contra Albanese sienta un "peligroso precedente" y es "inaceptable", ya que "es una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU" que "rinde cuentas" ante dicho organismo. "Los relatores especiales no rinden cuentas al secretario general, quien no tiene autoridad sobre ellos ni sobre su labor. Los Estados miembros tienen todo el derecho a expresar sus opiniones y a discrepar de los informes de los relatores, pero les animamos a colaborar con la estructura de Derechos Humanos de la ONU", ha subrayado. Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra Albanese tras acusarla de haber llevado a cabo una "campaña de guerra política y económica" contra Estados Unidos e Israel que "ya no será tolerada". Así, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la relatora de la ONU de acometer "esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del TPI contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes". Rubio acusó además a Albanese de manifestar "un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente", al tiempo que argumentó que "ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma" que rige el TPI, por lo que ha considerado que la labor "sesgada y maliciosa" de la relatora constituye "una grave violación de la soberanía de ambos países".