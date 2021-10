La ONU pide "un ambiente libre de presiones y amenazas" en las legislativas de este domingo en Irak

Naciones Unidas ha reclamado este viernes "un ambiente libre de presiones y amenazas" en las elecciones legislativas que se celebran este domingo en Irak, las primeras desde las masivas movilizaciones populares de 2019.

"En el día de las elecciones, los iraquíes deben tener confianza en votar como quieran, en un ambiente libre de presiones, intimidación y amenazas", ha dicho la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI).

"Hacemos una vez más un llamamiento a todas las partes a que respeten la libertad de todos los iraquíes de votar por los candidatos de su elección", ha manifestado la misión a través de su cuenta en la red social Twitter.

El primer ministro iraquí, Mostafá al Kazemi, hizo el jueves un llamamiento a la población a acudir a las urnas para unas elecciones legislativas en las que "crear el cambio" a través de la "voluntad libre", al tiempo que confirmó la disolución del Parlamento.

Por su parte, el portavoz del Mando Militar Conjunto, Tahsin al Jafaji, destacó en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA que Estado Islámico no podrá afectar las elecciones, dado que ya no supone una amenaza. Así, destacó que el grupo yihadista intentará alterar la votación "pero no será capaz de hacerlo".

Alrededor de 3.200 personas se han presentado para competir por los 329 escaños del Parlamento, nueve de los cuales están reservados a minorías. Un total de 25 millones de personas están llamadas a las urnas, si bien se espera que la participación sea baja por el desencanto popular y los llamamientos al boicot.

Irak se encuentra sumido en una grave crisis política y social a raíz de las protestas iniciadas en 2019, que derivaron a finales de noviembre en la dimisión de quien por aquel entonces era primer ministro, Adel Abdul Mahdi. Tras el rechazo a varios nominados, Al Kazemi logró finalmente en mayo de 2020 la aprobación del Parlamento.