La ONU pide una respuesta urgente ante la peor sequía en cuatro décadas en el Cuerno de África

El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, ha pedido este domingo una respuesta "urgente" ante la que se prevé que será la peor sequía en cuatro décadas en la región del Cuerno de África.

Griffiths ha visitado Kenia y ha podido ver de primera mano las consecuencias devastadoras de la falta de agua en plena temporada de lluvias por cuarto año consecutivo.

"Durante mi visita me he reunido con gente de la aldea de Lomopus, en el condado de Turkana, en Kenia, y he hablado con desplazados en Doolow, Somalia, así como en la zona de Korehey, en la región de Somali, en Etiopía", ha relatado Griffiths.

"Todas y cada una de las personas con las que he hablado ha sido clara: esta crisis amenaza sus vidas y su forma de vida. Necesitan la atención del mundo y acciones. Ahora", ha remachado.

La sequía en el Cuerno de África afecta ya a más de 18 millones de personas en Etiopía, Somalia y Kenia, de las cuales 16,7 millones no tienen nada que comer a diario y no saben cuándo podrán obtener su próxima ración.

Todo apunta a que estas cifras aumenten en las próximas semanas porque la estación lluviosa --de marzo a mayo-- ha traído de nuevo menos precipitaciones que la media de los últimos años, con lo que se confirma la peor sequía de las cuatro últimas décadas en el Cuerno de África.

En Lomopus los vecinos han relatado a Griffiths que es la peor sequía que pueden recordar. Muchas familias han perdido su ganado y les cuesta sobrevivir. Quienes han podido comprar alimentos están compartiendo sus escasas reservas con sus vecinos, pero muchos solo tienen dátiles para comer.

Los niños dependen del programa de alimentación escolar que garantiza una comida al día, pero muchos han tenido que dejar la escuela porque no pueden pagar lo que cuesta y algunas niñas directamente han dejado su formación para casarse.

"Estamos dando la voz de alarma ante esta crisis y llevamos meses pidiendo contribuciones. Agradezco las donaciones y los compromisos de los donantes (...), pero ciertamente estamos no queda tiempo: si no recibimos financiación inmediatamente para incrementar la respuesta humanitaria habrá que lamentar la pérdida de muchas vidas humanas", ha explicado.

Griffiths también se ha entrevistado con cargos del Gobierno keniano y ha abordado la respuesta de las autoridades a la crisis que pasa por la adaptación de las comunidades afectadas.

"Mi mensaje para el mundo es que no olvide a la gente de Lomopus y a a toda la que necesitan nuestro apoyo en toda la región. Esta gente son el rostro de la crisis climática global y no han hecho nada para causarla. Debemos plantarnos y solidarizarnos con ellos antes de que sea demasiado tarde", ha remachado.