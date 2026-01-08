La ONU prevé que el crecimiento económico mundial se reduzca al 2,7% en 2026

*

Según un informe de la ONU, el crecimiento económico de EEUU aumentará al 2,0% en 2026 y al 2,2% en 2027

En China, se prevé que ⁠la economía crezca un 4,6% en ⁠2026 y un 4,5% en 2027

Previsión de crecimiento en India es de 6,6% en 2026 y 6,7% en 2027

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 8 ene (Reuters) - Un informe de Naciones Unidas publicado el jueves estimó que el ⁠crecimiento económico mundial ‌disminuirá hasta ​el 2,7% en 2026, desde el 2,8% del año pasado, antes de aumentar hasta el 2,9% en 2027, una cifra ​inferior a la media anterior a la pandemia, que fue del 3,2% entre 2010 y 2019.

El informe ‌Situación y Perspectivas para la Economía Mundial señaló que, si bien ‌un fuerte aumento de los aranceles estadounidenses en ​2025 creó nuevas tensiones comerciales, la ausencia de una escalada más amplia ha ayudado a limitar las interrupciones del comercio internacional.

"A pesar de la conmoción arancelaria, la actividad económica mundial demostró su resistencia, apoyada por los envíos anticipados, la acumulación de inventarios y un sólido gasto de los consumidores en medio de la flexibilización monetaria y mercados laborales ampliamente estables", según el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

"Se espera que el apoyo continuado de la política macroeconómica amortigüe el impacto del aumento de los aranceles, pero es ⁠probable que el crecimiento del comercio y la actividad general se moderen a corto plazo", señala el informe.

AUMENTO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN ​EEUU Según el informe, el crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó hasta el 1,9% en 2025, frente al 2,8% de 2024, y se prevé que aumente hasta el 2% en 2026 y el 2,2% en 2027, gracias a las políticas fiscales y monetarias expansivas.

El reporte afirmó que la inflación se mantendría por encima del objetivo del 2% en 2026, "aunque debería moderarse gradualmente a medida que disminuyan los efectos de los aranceles y se estabilicen los costos de la vivienda".

En China, ⁠se prevé que la economía crezca un 4,6% en 2026 y un 4,5% en 2027, frente a una expansión ​estimada del 4,9% en 2025.

"Un alivio temporal de las tensiones comerciales con Estados Unidos -incluidas reducciones arancelarias selectivas y una tregua comercial de un año- ha ayudado a estabilizar la confianza, mientras que se espera que el apoyo de las políticas sostenga la demanda interna", según el informe.

En la ‍Unión Europea se prevé un crecimiento del 1,3% en 2026 y del 1,6% en 2027, frente al 1,5% de 2025, impulsado por la resistencia del gasto de los consumidores.

Sin embargo, el aumento de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre geopolítica pueden lastrar las exportaciones, según el informe.

En Asia meridional, el crecimiento se moderará hasta el 5,6% en 2026, frente al 5,9% de 2025. Se prevé que vuelva ​al 5,9% en 2027.

"En la India, el crecimiento se estima en un 7,4% para 2025 y se prevé en un 6,6% para 2026 y un 6,7% para 2027, apoyado por un consumo resistente y una fuerte inversión pública, lo que debería compensar en gran medida el impacto adverso del aumento de ‍los aranceles de Estados Unidos", señala el informe. (Reporte de Michelle Nichols, editado en español por Lucila Sigal)