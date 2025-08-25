La ONU reitera que periodistas y hospitales no son “objetivos” militares tras bombardeo israelí en Gaza

La ONU reiteró este lunes que los periodistas y los hospitales nunca deben ser objetivos militares, después de un bombardeo israelí que dejó al menos 20 muertos, incluidos cinco periodistas, en el Hospital Nasser en Gaza.

"El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, no para quedarse estupefactos en silencio, sino para actuar, exigiendo responsabilidades y justicia", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en un comunicado.

"Los periodistas no son un objetivo. Los hospitales no son un objetivo", enfatizó.

También el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció la inacción "escandalosa" de la comunidad internacional frente a la guerra en la Franja de Gaza.

Este ataque equivale a "callar las últimas voces que denuncian la muerte silenciosa de los niños víctimas de la hambruna", publicó en X el director de la UNRWA, Philippe Lazzarini.

"La indiferencia y la inacción del mundo son escandalosas", sentenció.