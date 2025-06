La ONU votará a favor de exigir un alto el fuego inmediato en Gaza frente a la oposición de EE.UU. e Israel

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 12 jun (Reuters) - La Asamblea General de las Naciones Unidas votará el jueves un proyecto de resolución que exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la guerra de Gaza, después de que Estados Unidos vetara una iniciativa similar en el Consejo de Seguridad la semana pasada.

Es probable que la Asamblea General de 193 miembros apruebe el texto con un apoyo abrumador, según los diplomáticos, a pesar de que Israel presionó esta semana a los países para que no participaran en lo que calificó de "farsa políticamente motivada y contraproducente". Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero tienen peso como reflejo de la opinión mundial sobre la guerra. Las anteriores peticiones de este organismo para que se ponga fin a la guerra entre Israel y los milicianos palestinos de Hamás han sido ignoradas. A diferencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ningún país tiene derecho de veto en la Asamblea General. La votación del jueves también se produce antes de una conferencia de la ONU que se celebrará la próxima semana con el objetivo de revitalizar el impulso internacional para una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos. Estados Unidos ha instado a los países a no asistir. En una nota a la que tuvo acceso Reuters, Estados Unidos advertía que "los países que emprendan acciones antiisraelíes coincidiendo con la conferencia serán vistos como que actúan en oposición a los intereses de la política exterior estadounidense y podrían sufrir consecuencias diplomáticas".

La semana pasada, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que también exigía un "alto el fuego inmediato, incondicional y permanente" y el acceso sin trabas de la ayuda a Gaza, argumentando que socavaría los esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar un alto el fuego. Los otros 14 países del Consejo votaron a favor del proyecto mientras una crisis humanitaria se apodera del enclave de más de 2 millones de personas, donde la ONU advierte de que se avecina una hambruna y que la ayuda solo ha llegado a cuentagotas desde que Israel levantó un bloqueo de 11 semanas el mes pasado.

FALSO Y DIFAMATORIO

El proyecto de resolución que votará la Asamblea General el jueves exige la liberación de los rehenes de Hamás, la devolución de los prisioneros palestinos detenidos por Israel y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Exige el acceso sin trabas de la ayuda y "condena enérgicamente el uso de la inanición de los civiles como método de guerra y la denegación ilegal del acceso humanitario y la privación a los civiles de objetos indispensables para su supervivencia, lo que incluye impedir deliberadamente el suministro y el acceso de ayuda". "Esto es falso y difamatorio", escribió el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, en una carta a los Estados miembros de la ONU, enviada el martes y a la que tuvo acceso Reuters.

Danon describió el proyecto de resolución de la Asamblea General como un "texto inmensamente defectuoso y perjudicial" e instó a los países a no participar en lo que calificó de "farsa" que socava las negociaciones sobre los rehenes y no condena a Hamás.

En octubre de 2023, la Asamblea General pidió una tregua humanitaria inmediata en Gaza con 120 votos a favor. En diciembre de 2023, 153 países votaron a favor de exigir un alto el fuego humanitario inmediato. Después, en diciembre del año pasado, el organismo exigió, con 158 votos a favor, un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente. La guerra en Gaza se prolonga desde 2023, después de que milicianos de Hamás mataran a 1200 personas en Israel en un ataque el 7 de octubre y tomaran unos 250 rehenes en el enclave, según los recuentos israelíes. Muchos de los muertos o capturados eran civiles.

Israel respondió con una campaña militar que ha matado a más de 54.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. Afirman que los civiles se han llevado la peor parte de los ataques y que hay miles de cadáveres más bajo los escombros. (Información de Michelle Nichols; edición de Don Durfee y Nia Williams; edición en español de María Bayarri Cárdenas)