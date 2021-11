La ONU y la Cruz Roja llevan ayuda a los migrantes atrapados en la frontera bielorrusa

Las agencias de Naciones Unidas y la Cruz Roja bielorrusa han entregado este jueves ayuda a los migrantes y refugiados que permanecen atrapados en las fronteras de Bielorrusia con pa√≠ses de la Uni√≥n Europea, en particular con Polonia, donde se habr√≠an concentrado miles de personas en estos √ļltimos d√≠as.

Por parte de la ONU han participado la Organizaci√≥n Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), como ha confirmado en Twitter el jefe de esta √ļltima agencia, Filippo Grandi.

Para Grandi, la "prioridad" pasa por "impedir que haya muertos" y "mover a las personas a lugares m√°s seguros en Bielorrusia". "Agradecemos el acceso y estamos listos para ayudar a buscar soluciones", ha declarado, ofreciendo una mano tendida a las partes directamente implicadas en esta crisis.

La OIM calcula que m√°s de una decena de migrantes han fallecido este a√Īo en esta ruta migratoria, especialmente concurrida desde que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, anunciase que no impedir√≠a el tr√°fico de migrantres hacia la UE. Desde el bloque comunitario se denuncia que no solo no lo est√° impidiendo, sino que lo est√° promoviendo.

El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, ha afeado a la UE su "incapacidad" para atender a estos migrantes, habida cuenta de que es "un n√ļmero bajo" en comparaci√≥n con la capacidad de asistencia que puede brindar Europa. Egeland ha recordado que a Ir√°n est√°n llegando cada d√≠a a miles --"hasta 5.000"-- refugiados afganos.

"Es una gota en el océano si se compara con las cifras de personas desplazadas a otros países que son mucho más pobres", ha advertido el secretario del NRC, que ha apelado a una defensa de los valores europeos y a la solidaridad colectiva para evitar que haya gente muriendo de hipotermia en la frontera exterior de la UE.

Asimismo, ha tachado de "atroz" la forma en que "Bielorrusia usa a los migrantes y refugiados para lograr sus objetivos pol√≠ticos". En este sentido, ha se√Īalado que "las personas vulnerables no son peones que puedan usarse en una lucha geopol√≠tica".