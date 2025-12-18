La ONU y ONG exigen la retirada "inmediata" de las trabas de Israel a las operaciones humanitarias en Gaza

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los organismos de la ONU y las ONG que trabajan en la Franja de Gaza han exigido este miércoles el levantamiento "inmediato" de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, instando a la comunidad internacional a presionar al Gobierno de Israel en este sentido.

"Las agencias de la ONU y las ONG exigen el levantamiento inmediato de los obstáculos al acceso humanitario y a las operaciones de las ONG en el Territorio Palestino Ocupado", reza el comunicado del Equipo Humanitario para estos territorios, que aglutina a los organismos de la ONU implicados en la asistencia en la región, así como a las organizaciones locales activas allí.

En el mismo texto, las entidades han instado a la comunidad internacional "a tomar medidas inmediatas y concretas para presionar a las autoridades israelíes", haciendo alusión, en concreto, al nuevo proceso de registro de ONG internacionales (OING), al que han señalado por "socavar las operaciones humanitarias en el Territorio Palestino Ocupado o poner en riesgo el colapso de la respuesta humanitaria, especialmente en la Franja de Gaza".

Este sistema "se basa en criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados", según ha denunciado el Equipo Humanitario, que también ha lamentado que "impone requisitos que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar obligaciones legales internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales".

"Si bien algunas ONG internacionales se han registrado bajo el nuevo sistema, estas representan solo una fracción (...) y están lejos de ser las necesarias para cubrir las necesidades básicas inmediatas", ha subrayado el conjunto de organizaciones, que ha alertado de que "decenas" de ellas "se enfrentan a la cancelación de su registro antes del 31 de diciembre de 2025, seguida del cierre forzoso de sus operaciones en un plazo de 60 días".

La labor de estas organizaciones es "insustituible", reza el texto, "especialmente después de que las restricciones impuestas por Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) hayan llevado la respuesta humanitaria en Gaza a un punto crítico". "La ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las OING si se les da de baja y la respuesta humanitaria no puede ser reemplazada por actores alternativos que operen al margen de los principios humanitarios establecidos", agrega.

En concreto, el Equipo Humanitario del Territorio Palestino Ocupado ha señalado que "si las OING se ven obligadas a detener sus operaciones, uno de cada tres centros de salud en Gaza cerrará".

"Las agencias de la ONU y las ONG reiteran que el acceso humanitario no es opcional, condicional ni político. Es una obligación legal en virtud del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en Gaza, donde Israel no ha garantizado un suministro adecuado a la población", ha defendido la coalición humanitaria, que ha manifestado que Israel "debe permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda" y "revertir de inmediato las políticas que obstruyen las operaciones humanitarias".